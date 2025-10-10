<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Uno studio del Rizzoli appena pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Seminars in Arthritis and Rheumatism fornisce dati rassicuranti sulla sicurezza dei vaccini contro il COVID-19 in relazione al possibile rischio di sviluppare malattie articolari autoimmuni o infiammatorie, come l’artrite reumatoide o l’artrite psoriasica.

La possibilità di indurre malattie autoimmuni è stata spesso temuta in relazione ai vaccini contro il Covid-19, sia per l’impiego di una tecnologia innovativa a RNA messaggero, sia per la rapidità con cui sono stati sviluppati e autorizzati.

Questa ricerca, condotta dalla Reumatologia dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna in collaborazione con il gruppo di Statistica Medica dell’Università di Milano-Bicocca, ha analizzato oltre 650.000 segnalazioni raccolte nel sistema di farmacovigilanza statunitense VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System).

Lo studio ha valutato in particolare se casi di artrite fossero riportati con frequenza superiore dopo la vaccinazione anti-COVID-19 rispetto ad altri vaccini comunemente utilizzati.

“I nostri risultati rafforzano la fiducia nei vaccini anti-COVID-19, confermandone il profilo di sicurezza anche rispetto a possibili eventi avversi di interesse reumatologico”, afferma il dottor Jacopo Ciaffi, primo autore dello studio.

“Questi dati — aggiunge il responsabile della Reumatologia e coordinatore del gruppo di ricerca professor Francesco Ursini, — sono fondamentali per supportare un’informazione oggettiva e basata sull’evidenza scientifica. Grazie a grandi database di farmacovigilanza come lo statunitense VAERS, abbiamo a disposizione preziosi dati che ci permettono di svilluppare una ricerca dal valore tangibile”.

Riferimento bibliografico:

Jacopo Ciaffi, Ginevra Torrigiani, Piero Ruscitti, Antonella Zambon, Francesco Ursini. No disproportionate reporting of inflammatory arthritis following COVID-19 vaccination: a pharmacovigilance study using VAERS data. Semin Arthritis Rheum. 2025 Oct:74:152827. doi: 10.1016/j.semarthrit.2025.152827.