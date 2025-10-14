Sulla Tangenziale di Bologna, è stata annullata la chiusura dell’immissione sul Ramo Verde, per chi proviene da San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, verso Bologna Borgo Panigale, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, martedì 14, alle 5:00 di mercoledì 15 ottobre.
Rimane confermata, come da programma, la chiusura del suddetto ramo di immissione, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 5:00 di giovedì 16 ottobre, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce.
In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 2 Borgo Panigale.