Nell’ambito della rassegna DUSEgiovani, il 17 e 19 ottobre (venerdì ore 21, domenica ore 16) va in scena la Teatro Duse di Bologna Tosca, nuova produzione dell’Orchestra Senzaspine diretta da Tommaso Ussardi. Alla regia Salvatore Sito. Il capolavoro di Giacomo Puccini, che intreccia amore, potere e coraggio femminile, è un melodramma in tre atti che mantiene ancora oggi intatta tutta la sua forza narrativa.

Ambientata nella Roma del 1800, in un’epoca di potere corrotto e violenza, Tosca racconta la storia di Floria Tosca, donna che lotta per amore e per la propria dignità, trasformandosi in simbolo di una resistenza che rifiuta ogni forma di sottomissione. La regia di Salvatore Sito ha scelto un allestimento concettuale, che rispetta la collocazione storica del libretto con rigore filologico, ma enfatizza la forza e il carattere dei personaggi attraverso un linguaggio visivo che si basa sul potere evocativo della pittura, giocando con epoche differenti.

Sul podio il M° Ussardi guiderà l’Orchestra Senzaspine e il Coro Armonici Senza Fili (Maestro del Coro Marco Cavazza). Protagonisti vocali sono Laura Stella (Floria Tosca), Kazuki Yoshida (Mario Cavaradossi) e Marzio Giossi (Il Barone Scarpia), affiancati da Marco Gazzini, Manuel Pierattelli, Alessandro Branchi e Sara Pizzolo.

Le scene sono di Josephin Capozzi, i costumi di Silvia Lumes, le luci di Matteo Risi. I dipinti realizzati da Francesca Altamore completano una produzione che unisce rigore musicale e visione scenica contemporanea.

Il 17 ottobre alle ore 20, al bistrot Satyricon Off, all’interno del Teatro Duse, è previsto un intervento a cura di Deborah Casale per presentare la Casa delle Donne di Bologna. L’ingresso all’incontro è incluso nel biglietto dello spettacolo, da mostrare all’ingresso.

Lo spettacolo è accessibile grazie alla sovra-titolazione a cura di FIADDA Emilia-Romagna, Associazione per i diritti delle persone sorde e famiglie, nell’ambito del Progetto ACCESs finanziato dalla Regione Emilia-Romagna.

BIGLIETTERIE

Teatro Duse – Via Cartoleria, 42 Bologna – Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it Dal lunedì al sabato, dalle ore 15 alle 19 e da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.On line: teatroduse.it | Vivaticket

Villa Pini – via del Carpentiere 12 – biglietteria@senzaspine.com – Tel. 375 694 2298 – martedì ore 16 – 20:30, mercoledì e giovedì ore 15 – 19 e da un’ora prima degli spettacoli.

Bologna Welcome – Piazza Maggiore 1/e – booking@bolognawelcome.it Dal lunedì al sabato ore 9.00 – 18.30, domenica 10.00 – 17.00.