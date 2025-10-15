<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

E’ aperta da ieri pomeriggio la nuova area giochi nel giardino Montessori davanti alle scuole Marconi in via Laura Bassi, nel quartiere Santo Stefano.

I bambini e le bambine troveranno ora nuovi giochi, con relativa pavimentazione antitrauma, come lo scivolo per i più piccoli, l’altalena doppia con una seduta inclusiva, il gioco a molla, la palestrina per bambini 6/12 anni, che hanno sostituito i vecchi giochi ormai obsoleti (alcuni risalenti a vent’anni fa).

Inoltre sono state fatte attività di rimozione di fango e diserbo dalla pavimentazione, pulizia delle caditoie e spazzamento meccanico dell’area.

La riqualificazione di quest’area nasce nell’ambito delle Settimane del Sindaco in Quartiere quando alcuni residenti avevano segnalato la necessità di intervenire per restituire ai bambini e alle famiglie uno spazio pubblico più curato, accogliente e inclusivo. Il confronto con la cittadinanza ha così dato origine a un progetto condiviso.