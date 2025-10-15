<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

C’è ancora tempo fino al 31 ottobre per partecipare al bando di Segnali d’Italia, l’’iniziativa ideata e promossa da IGPDecaux, con il supporto di CiAL – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio e con il patrocinio del Comune di Bologna.

Dopo le edizioni di Parma, Napoli, Milano e Torino degli scorsi anni, Segnali d’Italia arriva a Bologna per raccontare chi ogni giorno lavora per costruire una città più inclusiva, sostenibile e creativa.

L’iniziativa è rivolta a enti del Terzo settore attivi nella città metropolitana di Bologna che operano nei campi della sostenibilità ambientale, del recupero creativo, del riuso e del riciclo, ma anche della rigenerazione urbana, sociale e culturale. Sono invitati a candidarsi associazioni, cooperative, fondazioni, reti associative e realtà non profit con progetti capaci di migliorare la qualità della vita, valorizzare luoghi e memorie, promuovere comportamenti inclusivi. I progetti devono essere economicamente sostenibili e orientati al cambiamento.

Attraverso il bando verranno individuati 3 progetti che riceveranno un contributo di 5mila euro ciascuno e saranno oggetto di una campagna di comunicazione a cura di IGPDecaux.

Maggiori informazioni a questo link https://segnaliditalia.it/bando-bologna-2025/