Nella città di Bologna per il mese di settembre 2025 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,2% e un tasso tendenziale di +1,5%.

In settembre sono in aumento su base annua le divisioni dei “Prodotti alimentari e bevande

analcoliche” (+4,9%); dei “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+3,2%) e di “Altri beni e servizi” (+3,2%); “Istruzione” (+3,0%); “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2,6%); dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+1,9%); di “Abbigliamento e calzature” (+1,0%); dei “Trasporti” (+0,6%); “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+0,5%); sono in diminuzione: “Mobili e articoli per la casa” (-0,3%); “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (-1,7%); e “Comunicazioni” (-6,0%).

Il tasso tendenziale dei Beni per il mese di settembre rimane costante rispetto allo scorso mese e si attesta a (+0,4%); continua a diminuire leggermente l’inflazione dei Servizi rispetto ad agosto (+2,8% da +3,1%).

La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, registra una leggera diminuzione (+2,1% dal +2,2% di agosto).

Rispetto ad agosto, nel mese di settembre si registra una leggera variazione in aumento dei

prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (+3,4% da +3,3% di

agosto); una flessione nell’aumento delle variazioni dei prezzi dei beni acquistati con media

frequenza (+0,5% da +1,1% di agosto); e una leggera crescita per la variazione dei prezzi dei beni acquistati con bassa frequenza di acquisto (0,2% da 0,0%).