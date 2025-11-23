<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

L’obiettivo è fornire agli imprenditori e alle Piccole e Medie Imprese del territorio una chiara visione delle opportunità disponibili per sostenere investimenti, innovazione e sviluppo. L’evento si terrà martedì 25 novembre 2025 alle ore 15:30 presso la sede di Confesercenti Modena, in Via Paolo Ferrari, 79.

Un pomeriggio dedicato agli strumenti finanziari per le PMI

L’incontro sarà strutturato per offrire un approfondimento concreto sugli strumenti chiave per la crescita aziendale. Ad aprire l’evento sarà l’intervento di Marvj Rosselli, Direttrice di Confesercenti Modena, che illustrerà il supporto offerto dall’Associazione alle imprese. Successivamente, Saverio Tani, Responsabile Direzione Contributi e Agevolazioni Italia Comfidi, entrerà nel dettaglio delle soluzioni di finanziamento e delle garanzie confidi, fornendo una panoramica chiara e utile per le aziende. Sarà poi la volta di Catia Ori, Consulente Finanziaria di Servizi Confesercenti Srl, che presenterà le opportunità specifiche dedicate ai progetti di innovazione e investimento. Infine, le conclusioni saranno affidate a Giuseppe Stasio, Area Manager Finanza Agevolata Italia Comfidi, che offrirà uno sguardo sulle prospettive future e sulle nuove agevolazioni attese, delineando così il quadro delle possibilità per le imprese nei prossimi anni.

Il seminario si concluderà con un momento di Domande & Risposte, offrendo ai partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con i relatori. La partecipazione è gratuita.