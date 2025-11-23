Proseguono incessanti i specifici servizi antidroga effettuati dagli operatori della Squadra Mobile di Reggio Emilia al fine di contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio reggiano.
Nei giorni scorsi, nell’ambito dei predetti servizi, personale dell’ufficio investigativo procedeva al controllo in via Ariosto di un 48enne italiano, noto per precedenti per reati proprio in materia di sostanze stupefacenti.
L’attività di controllo si estendeva all’interno dell’abitazione dell’uomo, che si trova sempre in via Ariosto, all’interno della quale venivano rinvenuti, occultati in un mobiletto, circa 10 grammi di cocaina, un bilancino di precisione, materiale normalmente utilizzato per il confezionamento dello stupefacente oltre che alcuni fogli con scritti delle cifre e dei nomi di possibili clienti.
Sempre nei giorni scorsi, inoltre, gli uomini della Squadra Mobile di Reggio Emilia procedevano all’identificazione e controllo di un soggetto che stazionava sotto la propria abitazione in via Sforza.
Questa volta si trattava sempre di un 48enne ma di origine marocchina, già noto anche lui alle forze di polizia per via di numerosi precedenti sempre in materia di sostanze stupefacenti.
Durante l’attività di controllo, l’uomo veniva trovato in possesso di circa 4 grammi di cocaina nascosti all’interno di un borsello a tracolla. A quel punto la perquisizione veniva estesa all’interno dell’abitazione dove venivano rinvenuti ulteriori 4 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e altro materiale per il confezionamento della droga.
Sulla base di quanto sopra, entrambi i soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio con il contestuale sequestro di tutta la droga rinvenuta.