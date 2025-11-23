<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Poco dopo la mezzanotte i Vigili del fuoco sono intervenuti a Castelnovo Monti in via Bismantova, per mettere in sicurezza lo scenario di un incidente, uno scontro tra due autovetture, che ha visto coinvolte quattro persone tutte, fortunatamente, ferite in modo lieve. All’arrivo dei soccorsi i quattro erano già all’esterno delle loro auto.

Sul posto la Croce verde di Castelnovo Monti e i Carabinieri di Villa Minozzo.