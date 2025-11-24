<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Pareggio nel recupero tra Sassuolo e Pisa nell’ultima gara della dodicesima giornata di Serie A. Finisce 2-2 al Mapei, con la squadra di Gilardino raggiunta per ben due volte dai neroverdi guidati da Grosso. I toscani vanno in vantaggio grazie al rigore trasformato da Nzola al 4’, ma vengono subito riacciuffati da Matic al 6’.

Nel finale, Meister firma il momentaneo 2-1 all’81’, ma Thorstvedt, al 94’, a pochi secondi dalla conclusione decretata dall’arbitro Di Marco, impedisce al Pisa di ottenere la seconda vittoria consecutiva in campionato.

Il Sassuolo manca così l’occasione di scavalcare la Lazio, restando nono in classifica con 17 punti. Per il Pisa arriva invece il sesto risultato utile consecutivo, che consente alla squadra di salire in sedicesima posizione con un totale di 10 punti.

Nella prossima giornata, l’undici di Grosso affronterà in trasferta il Como di Fabregas (28 novembre, ore 20.45).

Al termine della sfida, il tecnico Fabio Grosso ha parlato così: “Abbiamo ripreso la partita al 5′ ma la bravura nostra deve essere quella di avere più continuità nella gara, dobbiamo cercare di crescere. Abbiamo fatto cose buone e meno buone, siamo contenti di averla recuperata. Nel secondo tempo abbiamo alzato i giri del motore e siamo stati puniti in alcune situazioni”.

Mister Grosso ha poi continuato: “Siamo una neopromossa, so quanto è difficile ottenere l’obiettivo, poi vedremo cosa sarà. Noi possiamo e vogliamo crescere, il campionato è tosto, dobbiamo avere consapevolezza e umiltà. Ogni volta ci dobbiamo preparare per fare grandi partite. Loro fino all’ultimo avevano i tre punti in mano, ma siamo stati noi bravi a riprenderla e ora dobbiamo essere bravi a preparare la prossima”.

Anche il difensore neroverde Jay Idzes è andato ai microfoni: “Siamo sì soddisfatti di averla ripresa ma abbiamo l’amaro in bocca, per la squadra che siamo e per le qualità che abbiamo possiamo fare di più. Siamo una squadra con tanti calciatori nuovi, siamo neopromossi ma vogliamo stare in Serie A e fare bene in questo campionato. Con gli allenamenti e con le partite dobbiamo continuare a migliorare nell’aspetto mentale, analizziamo tanto quello che facciamo ma la mentalità in questo campionato deve essere sempre di vincere tutte le partite e spingerci sempre più su”.