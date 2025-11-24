<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

In uscita per Incontri editrice il nuovo libro di Claudio Gavioli: Lo sguardo di Sofia. Storia di una famiglia con il quale lo scrittore modenese torna al romanzo, dopo la parentesi dei racconti, pubblicati sempre per Incontri nel 2023, raccolti nel volume Sul filo dell’equilibrista.

Con Lo sguardo di Sofia. Storia di una famiglia Gavioli conferma le proprie capacità di descrivere, con penna raffinata e colta, i sentimenti, le passioni, le inquietudini e le loro conseguenze sulle relazioni umane. Con una rara attenzione e una profonda sensibilità nel descrivere gli stati d’animo della donne, in particolare in questo nuovo romanzo.

Lo sguardo di Sofia, come suggerisce il sottotitolo, racconta di una famiglia, la famiglia Ravaglia, all’interno della quale il successo, conquistato caparbiamente dal capofamiglia, famoso chirurgo ortopedico, si intreccia all’infelicità che – con intensità e toni diversi – non risparmia nessuno dei suoi componenti.

Ne Lo sguardo di Sofia Gavioli descrive le quarantotto ore che precedono il pranzo domenicale voluto da Guido, il capofamiglia. Perché è lì, in casa Ravaglia, in una normale domenica d’autunno, che i fili si dipanano definitivamente in un climax drammatico che vede tutti i membri della famiglia intorno a un tavolo, a mettere a nudo le proprie fragilità e ad assistere, impotenti, all’esplosione del dolore.

A ricomporre i tasselli di questa tragedia famigliare è il commissario Tortora, che intuisce fino a dove può portare la traiettoria del rancore e cerca di impedirne l’esito drammatico. Un esito al quale la famiglia Ravaglia sembra non potere sfuggire.

Un raffinato e coinvolgente thriller psicologico nelle cui pagine risuona l’eco della tragedia greca: ne Lo sguardo di Sofia irrompono le grandi emozioni, la morte penetra nella vita, il rimorso scuote le esistenze e il rancore, con la sua luce livida, sembra pietrificare ogni spazio e ogni parola.

Lo sguardo di Sofia. Storia di una famiglia verrà presentato a Modena alle Librerie Feltrinelli di Via Cesare Battisti sabato 29 novembre 2025 alle ore 17.00. L’autore Claudio Gavioli dialogherà con Alberto Bertoni.

Claudio Gavioli è nato a Modena dove svolge la professione di medico. Per oltre vent’anni è sta to medico sociale del Modena Calcio. Da diversi anni si dedica alla letteratura con all’attivo sette romanzi e due raccolte di racconti (Vite all’asta, 2003, Limina; L’uomo che doveva morire, 2005, Pendragon; Una degna conclusione, 2006, Sedizioni; Quarto tempo, 2011, Aliberti; L’uomo solitario, 2013, Incontri; Nessuno mi può giudicare, 2014, Incontri; La donna è mobile, 2016, Artestampa; La canzone di Erode, 2018, Golem Edizioni, La strana fine di un venditore di case, SEM edizioni, 2022, Sul filo dell’equilibrista, 2023, Incontri). Collabora con Il Resto del Carlino. Ha fre quentato il DAMS di Bologna con indirizzo cinema e teatro. Collabora inoltre con Emilia Ro magna Teatro per “aggiustare” i malanni degli attori in scena sui palcoscenici della città.