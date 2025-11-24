<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Domani, martedì 25 novembre, SILVIA MEZZANOTTE sarà ospite al Teatro Ruggeri di Guastalla in occasione dello spettacolo “Armonie di solidarietà” con la C.B. Band Orchestra, super big band costituita da 23 professionisti della musica.

Sarà un affascinante viaggio musicale che affronterà i grandi classici dello Swing, del Rhythm and Blues e del Pop. Silvia Mezzanotte sarà l’ospite d’onore, con alcuni brani internazionali e altri grandi classici del mondo Matia Bazar, accompagnata dalla big band.

L’ingresso ha un costo di 15 euro e l’intero ricavato sarà devoluto ad ADMO e GRADE. Si consiglia la prenotazione mandando un messaggio a Daniela (347 9863780) o Nadia (339 3900314).

Artista dalla voce inconfondibile e tra le interpreti più amate del panorama italiano, SILVIA MEZZANOTTE è stata per anni la front woman dei Matia Bazar con cui ha vinto il Festival di Sanremo del 2002 e ha collaborato con artisti internazionali come Al Jarreau, Dionne Warwick, Michael Bolton e Massimo Ranieri. Vincitrice nel 2016 del programma Tale e Quale Show su Rai1, la sua interpretazione di “Brava” di Mina resta una delle più applaudite nella storia del format.