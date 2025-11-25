<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 27 novembre, sarà chiuso lo svincolo 9 San Donato, in entrata verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto e in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo 8 Fiera, 8 bis viale Europa o 10 Zona Industriale Roveri.

Sempre sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione del cavalcavia ferroviario, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI GIOVEDI’ 27 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 4 via del Triumvirato e lo svincolo 5 Quartiere Lame, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto. Di conseguenza, lo svincolo 4 bis sarà chiuso in entrata verso San Lazzaro/A14 e non sarà raggiungibile in uscita per chi proviene da Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per la chiusura del tratto:

i veicoli con massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: via Triumvirato, via Emilia Ponente, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame;

i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 4 via del Triumvirato, percorrere la viabilità ordinaria: Via del Triumvirato, SS9 via Emilia – Via Marco Emilio Lepido, via Caduti di Amola, rotonda Benedetto Croce, Viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Luciano Romagnoli, viale Sandro Pertini, via Prati di Caprara, viale Vittorio Sabena, via Umberto Terracini, rotonda Tommaso Guidi, via Alberto Manzi, rotonda Pietro Bubani, via Marco Polo, rotonda Arnaldo Forni, via Cristoforo Colombo e rientrare in Tangenziale allo svincolo 5 Quartiere Lame; per la chiusura dello svincolo 4 bis: in entrata verso San Lazzaro/A14: svincolo 5 Quartiere Lame;

DALLE 00:00 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 28 NOVEMBRE

-sarà chiuso il tratto compreso tra lo svincolo 5 Quartiere Lame e lo svincolo 4 bis Aeroporto Marconi, verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo 5 Quartiere Lame, percorrere la viabilità ordinaria: rotonda Antonio Lecchi, via Cristoforo Colombo, rotonda Arnaldo Forni, via Paolo Fortunati, rotonda Bruno Gualandi, via Antonio Baldacci / Nuova Roveretolo, rotonda Luigi Antonio Amedeo di Savoia- Aosta Duca degli Abruzzi, via Francesco Zanardi, via Umberto Terracini, rotonda Tommasina Guidi, rotonda 35° Reggimento Fanteria Pistoia, viale Vittorio Sabena, via Prati di Caprara, rotonda Luciano Romagnoli, viale Palmiro Togliatti, rotonda Battaglia di Casteldebole, rotonda Benedetto Croce e rientrare in Tangenziale allo svincolo 2 Borgo Panigale.