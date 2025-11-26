<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Anche quest’anno l’Ausl IRCCS di Reggio Emilia invita i propri assistiti NATI DAL 1952 AL 1960 (come da indicazione del piano Nazionale e regionale della Prevenzione) ad effettuare gratuitamente la vaccinazione contro Herpes zoster e pneumococco.

I nati dal 1952 al 1960 mai vaccinati per zoster o pneumococco possono presentarsi senza appuntamento nelle seguenti giornate:

Guastalla: martedì 09/12/2025 ore 14.00-17.30, presso Centro prelievi ospedale via Donatori di sangue, 1

Correggio: mercoledì 10/12/2025 ore 14.00-17.30, presso Centro prelievi- Palazzina Lodini via Circondaria, 26

Scandiano: mercoledì 10/12/2025 ore 14.00-17.30, presso Servizio Igiene e sanità Pubblica -Casa della comunità via Martiri della libertà, 8

Montecchio: giovedì 11/12/2025 ore 8.30-13.00, presso Servizio Igiene e Sanità Pubblica Casa della Comunità via Saragat, 11

Castelnovo né Monti: giovedì 11/12/2025 ore 8.30-13.00, presso Servizio Igiene e Sanità Pubblica via Boschi, 4

Reggio Emilia: venerdì 12/12/2025 ore 8.30-12.30, presso Servizio Igiene e Sanità Pubblica Padiglione Ziccardi via Amendola,2

In alternativa, è possibile rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la vaccinazione pneumococcica e, limitatamente ai nati nel 1960, anche per la vaccinazione zoster.

L’HERPES ZOSTER, conosciuto anche come “fuoco di Sant’Antonio”, è una malattia frequente e debilitante, dovuta alla riattivazione del virus della varicella. Dopo la varicella, infatti il virus non viene eliminato ma rimane presente nel sistema nervoso.

L’aumentare dell’età o particolari situazioni di stress o di malattia possono causare la riattivazione del virus che si manifesta con la comparsa, in una parte localizzata del corpo, di vescicole accompagnate da dolore, bruciore, prurito Dopo la fase acuta della malattia possono comparire complicanze.

La complicanza più frequente è la nevralgia post erpetica, che comporta un dolore severo e cronico, che può durare per lungo tempo.

La VACCINAZIONE prevede la somministrazione, per via intramuscolare, di un vaccino ricombinante adiuvato. Il ciclo vaccinale prevede due dosi di vaccino, somministrate in genere a 2 mesi di distanza l’una dall’altra. La vaccinazione riduce il rischio di sviluppare l’Herpes Zoster, ma soprattutto protegge dalla nevralgia post erpetica.

Lo PNEUMOCOCCO è un batterio spesso presente nella gola e nel naso di persone sane che può causare malattie delle prime vie aeree non gravi come otiti, sinusiti e bronchiti e malattie invasive quali polmoniti, meningiti e sepsi. Le malattie invasive da pneumococco sono più frequenti in bambini sotto i 4 anni, negli anziani e in persone con patologie che indeboliscono il sistema immunitario.

La VACCINAZIONE nella popolazione adulta prevede la somministrazione, per via intramuscolare, di un vaccino polisaccaridico coniugato in grado di stimolare efficacemente il sistema immunitario e di mantenere la memoria della vaccinazione per lungo tempo.

Per saperne di più https://www.ausl.re.it/herpes-zoster