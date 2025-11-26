<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Una giornata per approfondire i potenziali rischi del territorio e conoscere l’attività della Protezione Civile locale. Sabato 29 novembre presso la sede di via Madonna il Gruppo comunale volontari di Protezione Civile di Campogalliano organizza un open day per raccontare il lavoro dei volontari giorno dopo giorno, non solo in risposta alle emergenze, per ribadire che la prevenzione è un elemento fondamentale per gestire le crisi in modo efficace.

Ad aprire l’evento, alle 16, saranno i saluti della sindaca di Campogalliano Daniela Tebasti, anche in veste di presidente del Gruppo, e del coordinatore Luca Goldoni, a seguire i tecnici comunali illustreranno in sintesi il piano d’emergenza comunale, con focus sui rischi specifici del territorio e le buone pratiche di autoprotezione.

Alle 17 è previsto l’intervento del meteorologo Luca Lombroso, che spiegherà l’evoluzione climatica nella sua complessità. I volontari entreranno in scena alle 17.30 con la dimostrazione di alcune attività pratiche, come la chiusura di una coronella e il montaggio di una tenda pneumatica, poi alle 18 l’Amministrazione comunale aggiornerà i presenti sull’evoluzione delle casse d’espansione e delle aree golenari.

Il pomeriggio proseguirà alle 18.30 con una sessione dedicata a chi è interessato a unirsi al gruppo, con testimonianze dei volontari e la presentazione delle modalità di accesso, dei corsi di formazione e delle diverse specializzazioni.

L’open day terminerà alle 19, con uno spazio dedicato alle domande, la distribuzione di materiale informativo e un’apericena con i prodotti offerti dai commercianti locali.