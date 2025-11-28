<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Elisabetta Pozzi e Gigio Alberti sono i protagonisti di ‘The Other Side’, tragicommedia scritta da Ariel Dorfman e diretta d Marcela Serli, in scena dal 28 al 30 novembre al Teatro Duse di Bologna (ore 21, domenica ore 16). Sul palco anche Nicola Ciaffoni. Le scene sono di Maria Spazzi, i costumi di Mateiika Horvat, le musiche di Daniele D’Angelo. Paradossale e grottesca la vicenda narrata che parla di guerra e di confini, reali e metafisici.

In una modesta casa in mezzo alle montagne, avvolti da un’atmosfera quotidiana e al tempo stesso enigmatica, una coppia in età sopravvive identificando e sotterrando soldati, vittime anonime della frastornante guerra in corso. L’annuncio improvviso della conclusione del conflitto è l’evento che cambia il ritmo e le abitudini dei due personaggi, in un crescendo di situazioni che finiscono per sfociare nell’assurdo e nel ridicolo.

Ma è l’arrivo di un terzo personaggio e del confine che questi porta con sé a cambiare tutto. Da quel momento la linea di demarcazione passerà in mezzo alla casa, al letto coniugale, alla coppia stessa. Da qui le divisioni generate dalla surreale linea di demarcazione, allegoria di tutti i muri.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it