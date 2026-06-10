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Martedì 9 giugno ore 21, in Piazza Garibaldi, l’autore Carlo Lucarelli ha portato a Medicina Favole che fanno paura ai bambini, uno spettacolo che intreccia racconti, misteri e suggestioni tra parole e musica dal vivo.

Oltre 200 persone hanno riempito la piazza, trasformandola in un palcoscenico a cielo aperto, confermando il forte interesse per uno degli appuntamenti più attesi della rassegna estiva.

Accompagnato dalle musiche di Vittorio Bonetti e dalla voce narrante di Mauro Marani, Lucarelli ha guidato il pubblico presente in un viaggio tra paure, immaginazione e storie che abitano l’infanzia, esplorando quel sottile confine tra fiaba e inquietudine.

Il Festival letterario MigiNoir si concluderà martedì 16 giugno, alle ore 21, nel chiostro del Palazzo comunale con la presentazione di “Streghe” della scrittrice Lorena Lusetti e la presentazione di “Le chiavi di casa” dell’autore Patrick Fogli. Modera la serata libreria Biblion.

MigiNoir è un’occasione unica per incontrare gli autori di romanzi, immersi in atmosfere ricche di mistero, indagini e colpi di scena. Tre appuntamenti pensati per tutti gli appassionati del giallo e del noir, all’insegna del dialogo e della scoperta.

Il Festival, promosso dal Comune di Medicina in collaborazione con Il Mosaico Cooperativa e con il contributo i Morlini Macchine, si inserisce all’interno di “Bologna Estate 2026”, il cartellone di eventi promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna – Territorio Turistico Bologna-Modena.

«Aver accolto Carlo Lucarelli al MigiNoir è stato per noi un grande onore e un’importante occasione per la cittadinanza. Abbiamo voluto valorizzare con questa serata l’esperienza quasi decennale del nostro festival culturale, a cui teniamo molto» – dichiara l’Assessore alla Cultura Enrico Caprara.