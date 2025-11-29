<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

L’Assemblea di ANCE Reggio Emilia -sezione dei costruttori edili di Confindustria Reggio Emilia- riunita a Palazzo da Mosto, ha provveduto al rinnovo delle cariche elettive per il quadriennio 2025-2029.

Franco Morari è stato confermato all’unanimità alla carica di Presidente per un secondo mandato (il primo già ricoperto nel quadriennio 2021-2025). Morari è presidente e socio azionista di ITON srl, azienda che da trent’anni si occupa di edilizia pubblica e privata, costruzione, restauro e risanamento, consolidamento strutturale e demolizione controllata.

Al suo fianco, l’Assemblea ha eletto come Vicepresidenti Fabrizio Benassi (GIGLI COSTRUZIONI srl) e Gabriele Grisendi (EDILGRISENDI spa), insieme al tesoriere Enrico Zini (ZINI ZAMBELLI srl). È stato eletto anche il nuovo Consiglio Generale della Sezione, composto da 12 membri: Ivano Borgonovi (BORGONOVI SRL), Agostino Salardi (CALCESTRUZZI CORRADINI SPA), Marco Caprara (CAMS SERVIZI EDILI SRL), Mauro Pedroni (EDILESSE SRL), Roberto Benassi (F.LLI B. SYSTEM SRL), Sandro Guidetti (IMPRESA EDILE BIGLIARDI PRIMO & C. SNC), Enrico Montanari (MONTANARI LUIGI SRL), Laura Tarasconi (MONTENAPOLEONE HUB SRLS), Roberto Riva (RIVA COSTRUZIONI SRL), Luca Barbieri (SOFIT SRL), Ines Patterlini (SUPERBLOK PICCININI SRL), Cinzia Tarasconi (TARASCONI LAURO SNC DI TARASCONI MAURIZIO & C.).

Dopo la parte riservata agli imprenditori associati, nella stessa sede, si è tenuto l’evento pubblico “Costruire il Domani”, iniziativa che si inserisce nel contesto culturale della mostra “La costruzione della città moderna: gli archivi degli architetti a Reggio Emilia. Il Novecento”, promossa da Fondazione Palazzo Magnani e co-sponsorizzata da ANCE Reggio Emilia.

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali di Davide Zanichelli, Direttore di Fondazione Palazzo Magnani, e dall’intervento del Presidente di ANCE Reggio Emilia, Franco Morari, che ha ringraziato gli associati per la fiducia e ha ribadito il ruolo storico dei costruttori nello sviluppo urbano e sociale di Reggio Emilia: “Con questo evento abbiamo voluto sottolineare l’impegno di ANCE nei confronti degli Enti locali e nel dialogo con le istituzioni per favorire uno sviluppo qualitativo e sostenibile del territorio”.

Successivamente, Guido Caselli, Vicesegretario di Unioncamere Emilia-Romagna, è intervenuto per presentare un focus dettagliato sulla situazione congiunturale della provincia di Reggio Emilia, basato su studi di Unioncamere. Ha toccato temi cruciali come la demografia, la sostenibilità, l’economia, la società e il lavoro, con una specifica attenzione rivolta al settore delle costruzioni. Oltre ai dati attuali, l’intervento ha incluso anche considerazioni e previsioni per il futuro del territorio.

L’evento si è concluso con la partecipazione di Francesco Lenzini, architetto, storyteller e docente del Politecnico di Milano. Lenzini ha proposto una riflessione sul rapporto tra urbanistica, costruzioni e trasformazioni sociali dal dopoguerra a oggi, evidenziando lo sviluppo della storia sociale di Reggio Emilia, grazie al ruolo dei costruttori, e offrendo spunti per immaginare il futuro della città.

“È stata un’occasione per ribadire il compito centrale del settore delle costruzioni nel tessuto sociale ed economico della provincia e per confrontarsi sulle strategie necessarie per “Costruire il Domani” del territorio.” Ha concluso il Presidente.