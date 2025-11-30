<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

“Siamo molto preoccupati. E la verità è che il Governo non sta facendo nulla.

Siamo molto preoccupati.

Non è un’esagerazione, non è propaganda: è la realtà che vivono ogni giorno i nostri cittadini.

La continua ondata di furti nelle nostre città sta creando un clima pesante, una sensazione diffusa di vulnerabilità, una paura reale che mette in difficoltà famiglie, commercianti e interi quartieri. La gente non si sente al sicuro, e ha ragione: la risposta dello Stato è debole, lenta, insufficiente.

Ed è proprio per questo che stupisce — e sì, preoccupa molto — l’atteggiamento di Fratelli d’Italia.

Invece di affrontare insieme una situazione seria, preferite attaccare il territorio, attaccare i sindaci, attaccare chi ogni giorno prova a tenere insieme i pezzi di una sicurezza che lo Stato sta lasciando scivolare via.

Fratelli d’Italia, smettetela di attaccare. Iniziate a lavorare.

Siamo molto preoccupati anche per il vostro attacco politico, perché mentre perdete tempo a cercare colpevoli locali, noi vi chiediamo una cosa semplice: lavorate con noi.

Lavorate con noi per l’elevamento della fascia della Questura di Modena, che è fondamentale.

Lavorate con noi per portare più risorse e più organici sul territorio.

Lavorate con noi per dare ai cittadini ciò che chiedono: più sicurezza vera, non le vostre passerelle serali.

Perché è inutile fare la voce grossa se poi, quando si tratta di mettere soldi, uomini, mezzi e riforme nella legge di bilancio… non state facendo nulla.

Le risorse che servono non ci sono. E dovreste chiederle voi.

Avete la faccia tosta di invocare più pattugliamenti, quando sapete perfettamente che:

• la Polizia Locale di Sassuolo è già stata potenziata in maniera considerevolmente, ed è impegnata soprattutto in sicurezza stradale e controllo ordinario del territorio;

• Polizia di Stato e Carabinieri avrebbero necessità di maggiori forze in organico, ormai fermi da molti anni;

• i fondi per rafforzare la presenza sul territorio non li avete messi;

• nella legge di bilancio non c’è un solo investimento serio sulla sicurezza urbana.

Se siete davvero un partito di governo, chiedete al Governo ciò che manca: le risorse.

Non gli spot, non le dichiarazioni, non gli slogan.

Le risorse.

Il vero problema è a Roma, non nei Comuni.

La paura dei cittadini nasce anche da un’altra verità che fa male dirsi ma che non possiamo ignorare: oggi manca la certezza della pena.

E questa responsabilità è del Governo che difendete, non dei sindaci.

La gente teme che molti reati non vengano puniti.

E purtroppo non sbaglia.

Invece di inseguire referendum ideologici, lavorate a una riforma della giustizia che dia pene chiare, rapide, applicabili.

Perché oggi non ci sono. E i cittadini lo sanno.

Basta scaricare la colpa sui territori.

L’insicurezza che colpisce Sassuolo non è un caso isolato: riguarda l’intera provincia, la regione, il Paese.

Ed è una battaglia che dovrebbe unire, non dividere.

Attaccare i sindaci è facile, è comodo, è vigliacco.

Ma soprattutto è inutile.

Chi sta governando l’Italia siete voi.

E fino a oggi, sulla sicurezza, avete fatto troppo poco.

O, per dirla meglio: non state facendo nulla.

La verità è semplice: la sicurezza non si garantisce con le parole, ma con i fatti.

E oggi i fatti non ci sono. È ora che il Governo inizi a fare ciò che non sta facendo”.

(PD Sassuolo)