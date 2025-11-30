<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Continua senza sosta l’attività della Polizia di Stato di Reggio Emilia volta a tutelare e salvaguardare l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica e, di conseguenza, l’intera cittadinanza reggiana, con maggiore riguardo alle zone cittadine che presentano un più alto tasso di degrado e marginalità.

Negli ultimi giorni il Questore di Reggio Emilia, per il tramite dell’ufficio preposto, ovvero la Divisione Anticrimine della Questura reggiana, ha adottato diversi provvedimenti amministrativi, nonché avviato l’iter procedimentale per altri, relativi alle misure di prevenzione di stretta competenza del Questore.

Nello specifico, è stato adottato un provvedimento di “Avviso Orale” nei confronti di un soggetto che, qualche settimana fa, si era reso autore di un danneggiamento all’interno della cooperativa centro sociale “Papa Giovanni XXIII”.

Inoltre, sempre nei giorni scorsi, il Questore di Reggio Emilia ha adottato due provvedimenti di Divieto di Accesso alle Aree Urbane (cosiddetto “Dacur” o “Daspo Urbano”) nei confronti di altri due soggetti che, negli ultimi tempi, si sono evidenziati, uno, con condotte criminose legate allo spaccio di sostanze stupefacenti, l’altro, per rapina e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, nella zona della stazione “Storica” di Reggio Emilia.

Infine, è stato adottato da parte del Questore di Reggio Emilia un provvedimento di Divieto di Accesso a determinati luoghi pubblici della città (cosiddetto “Daspo Willy”), nei confronti di un soggetto che, in tempi recenti, è stato protagonista di condotte delittuose commesse all’interno di un bar della città.