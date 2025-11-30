<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Migliaia di visitatori, soprattutto famiglie, che ancora una volta hanno sancito il successo di WOW! Bologna, manifestazione fieristica che, come recita lo slogan scelto per promuoverla, è in grado di ospitare più passioni. Un evento unico nel suo genere che, percorrendo qualche decina di metri, consente di passare da un laboratorio per creare un addobbo natalizio personalizzato, a un incontro ravvicinato con un boa, di trovare la collezione completa del fumetto Zagor, di acquistare l’album in vinile The Wall dei Pink Floyd, di sottoporsi a un massaggio orientale, di assaggiare prodotti gastronomi tipici. Una sorta di cornucopia ricchissima di offerte, adatte ad ogni tipo di pubblico.

Dodici in tutto quest’anno le differenti proposte che hanno attratto la curiosità dei visitatori che anche oggi, domenica 30 novembre, sin dalla mattina hanno affollato i quattro padiglioni allestiti all’interno del quartiere fieristico di Bologna. Accanto agli spazi ormai consolidati come Il Mondo Creativo, Hand Made Story, Chakra, Expogusti, A Tutto disco, Pet expo&show, Mostra Mercato del Fumetto, Fiera dell’elettronica di consumo, per l’edizione 2025 si sono aggiunte le aree dedicate alle pietre del benessere e alla Filatelia e alla Numismatica. Tantissima la curiosità per il curatissimo spazio proposto da Poste Italiane che, oltre a offrire il classico annullo filatelico per l’occasione, ha allestito una serie di mostre dedicate a stampe di particolare pregio.

Proposti anche un Cofanetto Giubileo 2025 e un secondo dedicato al Centenario del Gruppo Sciatori delle Fiamme Gialle, che racchiude un album di cartoline, il folder realizzato per il francobollo e una riproduzione del francobollo su lamina d’argento.

Un cenno speciale, infine, all’area vintage dove era possibile scoprire capi ormai rari frutto della straordinaria fantasia di grandi stilisti come Gianni Versace e Franco Moschino; di quest’ultimo era possibile ammirare una curiosa camicia da uomo con stampate carte di credito.