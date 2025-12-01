<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

A Maranello proseguono anche nel mese di dicembre i laboratori STEAM (Science Technology Engineering Art Mathematics) con proposte di attività creative e innovative, gratuite e su prenotazione, per i ragazzi delle scuole medie (11-14 anni). Una serie di incontri per coinvolgere ragazzi e ragazze in attività che utilizzano l’innovazione, il pensiero critico e la tecnologia per progetti fantasiosi o approcci creativi a problemi del mondo reale.

Al Centro Giovani l’associazione Civibox propone il 5 dicembre dalle 16.30 alle 18.30 un laboratorio con Lego Wedo 2.0 e il 12 dicembre, sempre dalle 16.30 alle 18.30, un laboratorio di robotica educativa con Ozobot. Altri incontri sono in programma tra Centro Giovani e Biblioteca Mabic il 20, 23, 29 e 30 dicembre: da Game Maker per progettare un videogioco al coding musicale per creare musica da zero, dalla digi escape room (caccia al tesoro) a VR Master per creare universi virtuali, dai board games (giochi di ruolo) ai labirinti di parole (creazione di storie interattive digitali).

Per informazioni: Servizio Istruzione Comune di Maranello 0536/240042.