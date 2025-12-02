La Strabologna 2026 parte con il passo giusto. Anzi, con duemila passi… e molti di più. Nella sola giornata dedicata alle pre-iscrizioni, il 1° dicembre, l’evento ha registrato
un entusiasmo oltre ogni previsione: ben 2.000 persone hanno scelto di assicurarsi l’iscrizione alla prossima edizione della corsa cittadina più amata dai bolognesi.
Una risposta che profuma di energia, di voglia di stare insieme e di tornare – come ogni anno – a riempire le strade della città con colori, sorrisi e passo condiviso. È un segnale forte: la comunità è già in movimento, pronta a trasformare la Strabologna 2026 in un’edizione da ricordare.
A partire da oggi, 2 dicembre, si aprono ufficialmente le iscrizioni. È il momento per chiunque voglia vivere la magia dell’evento di segnare la propria presenza e unirsi a una tradizione che non è solo sport, ma anche partecipazione, solidarietà e identità cittadina.
Da quest’anno una novità tutta da regalare: sono arrivate le gift card! Fino al 17 dicembre si potrà acquistare la gift card da mettere sotto l’albero e che potranno essere usate entro il 31 gennaio 2026.
Gli organizzatori invitano tutti — runner abituali, camminatori, bambini, famiglie e amici a 4
zampe— a iscriversi per vivere un’esperienza che, come sempre, promette emozioni, musica, percorsi suggestivi e una città che si lascia attraversare dal suo popolo in festa.
Da non dimenticare: il 30 gennaio sarà svelata la t-shirt ufficiale 2026!
Segna la data sul calendario: 24 maggio 2026 – La festa della Città
Le iscrizioni continuano sul sito strabologna.it