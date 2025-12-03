<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un’indimenticabile storia di amore, lotta e accettazione. Dal 5 al 7 dicembre (ore 21, domenica ore 16) va in scena al Teatro Duse di Bologna ‘Brokeback Mountain – A play with Music’, basato sul racconto di Annie Proulx, adattato da Ashley Robinson.

A vent’anni dall’uscita del pluripremiato film diretto da Ang Lee, la storia si trasforma in una produzione teatrale unisce teatro, musica e cinema, con i brani originali composti da Dan Gillespie Sells e interpretati dal vivo da Malika Ayane, accompagna da una band. Nei panni dei due protagonisti Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Accanto a loro, in scena anche Mimosa Campironi e Matteo Milani. La regia e l’adattamento italiano sono affidati a Giancarlo Nicoletti.

La tumultuosa storia d’amore tra Jack e Ennis è ambientata nel Wyoming del 1963, un’America rurale di estrema povertà, fatta di piccoli villaggi e popolata da sparute comunità retrograde. Quando i due diciannovenni accettano un lavoro da pastori su una montagna isolata, le loro certezze di vita cambieranno per sempre, segnando le loro vite con un amore irrefrenabile, nascosto per vent’anni.

Tel. 051 231836 – biglietteria@teatroduse.it