In occasione della Giornata Internazionale del Volontariato, venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 20.45, presso l’Auditorium Primo Maggio, in via Caduti di via Fani, 302 a Crevalcore, si terrà la prima edizione della Festa del Volontariato rivolto a tutto il mondo del volontariato crevalcorese.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Amministrazione comunale, nasce con l’obiettivo di rendere merito al ruolo fondamentale dei volontari e delle realtà associative del territorio che, con il loro incessante impegno, interpretano e rendono viva la cultura della solidarietà, della partecipazione attiva e della cura reciproca.

“Questa Festa è un’occasione per conoscere da vicino le esperienze che rendono Crevalcore una comunità coesa, davvero inclusiva e attenta ai bisogni di tutti – dichiara Donatello Poluzzi assessore comunale allo sport e all’associazionismo – Vorremmo che fosse un momento di incontro, riconoscimento e valorizzazione dell’impegno delle associazioni che ogni giorno dedicano tempo ed energie alla comunità.”

La serata, alla presenza del sindaco Marco Martelli e della giunta comunale, prevede un momento di presentazione delle varie attività realizzate dalle associazioni e, a seguire, la consegna di un riconoscimento da parte dell’Amministrazione comunale in rappresentanza della comunità crevalcorese.

“Lo immaginiamo – conclude Poluzzi – come un momento per ringraziare tutte le nostre associazioni non solo per ciò che è stato fatto, ma anche per ciò che, grazie a loro, sarà ancora possibile fare, fornendo possibilità e opportunità, anche laddove le istituzioni ad oggi non riescono ad arrivare. Ogni laboratorio culturale, ogni iniziativa ricreativa, ogni servizio alla persona, ogni allenamento o manifestazione sportiva è un investimento nel futuro della nostra comunità, nei giovani, nella qualità della nostra convivenza. E Crevalcore davvero non scherza con ben 84 associazioni attive e vitali ad incarnare lo spirito del nostro paese!”

La partecipazione è libera e aperta a tutta la cittadinanza.