La Provincia di Reggio Emilia continua con ancora più determinazione il suo lavoro a sostegno dei percorsi educativi e istituzionali dedicati alla legalità, patrocinando l’iniziativa promossa dall’Associazione e dal Collegio dei Geometri che si terrà venerdì 5 dicembre, dalle 9.30 alle 12.30, presso l’Auditorium Annamaria e Marco Gerra del Centro Internazionale Loris Malaguzzi.

L’incontro coinvolgerà le classi quinte dell’IIS Zanelli–Secchi e avrà come relatore il giudice Andrea Rat, magistrato che ha fatto parte del collegio giudicante del processo Aemilia. A moderare sarà lo scrittore e giornalista Tiziano Soresina, con la partecipazione di Daniele Cottafavi, dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale – Territorio di Reggio Emilia, e della dirigente scolastica Maria Sala.

L’appuntamento si inserisce in un percorso che la Provincia considera prioritario e continuativo: rafforzare gli anticorpi civili e culturali del territorio, sostenendo iniziative capaci di far dialogare studenti, professionisti, istituzioni e protagonisti della giustizia.

Un impegno che si è espresso anche lo scorso 27 novembre, quando la Provincia ha concesso il patrocinio al convegno organizzato da Confapi Reggio Emilia sul tema “La ’ndrangheta a Reggio Emilia dopo il processo Aemilia”. In quell’occasione il giudice Andrea Rat aveva dialogato con il giornalista Davide Bianchini, caporedattore web di Telereggio/Reggionline, in un confronto molto partecipato dalle scuole reggiane.

Alla luce dei recenti episodi intimidatori nei confronti del magistrato, tuttora oggetto di inchiesta, la presenza del giudice Rat nelle scuole assume un significato ancora più profondo, confermando la necessità di mantenere alta l’attenzione pubblica e di continuare con ancor più determinazione a coltivare insieme cultura, conoscenza e responsabilità civica come strumenti fondamentali contro ogni forma di infiltrazione criminale.

Dichiarazione del Presidente della Provincia, Giorgio Zanni

“Esprimiamo la nostra piena solidarietà al giudice Andrea Rat. Ogni atto intimidatorio nei confronti di chi amministra giustizia è un attacco a tutta la nostra comunità. La Provincia di Reggio Emilia continua a essere, e oggi ancora di più, al fianco della legalità e di chi la difende ogni giorno con professionalità e coraggio. Il nostro impegno continua con ancora più determinazione: sostenere scuole, associazioni e professionisti in un lavoro quotidiano di educazione, cultura della legalità e consapevolezza”.