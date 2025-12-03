<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Favorire l’inclusione socio-lavorativa di minori e di giovani-adulti, dai 14 ai 25 anni, sottoposti a procedimento penale dall’Autorità giudiziaria minorile ed in carico al Centro per la giustizia minorile dell’Emilia-Romagna attraverso attività di orientamento e formazione.

Questo l’obiettivo del nuovo bando regionale approvato dalla Giunta, che prevede uno stanziamento di 700mila euro di risorse europee del fondo FSE Plus per finanziare interventi che abbiano come obiettivo generale il recupero delle abilità e delle competenze individuali, così da favorire le opportunità di inserimento nel mondo del lavoro, sostenendo opportunità di crescita, autorealizzazione e inserimento attivo nella società. Per assicurare la massima efficacia gli interventi proposti dovranno anche prevedere interventi mirati e personalizzati per dare risposte in funzione delle caratteristiche individuali.

“Prosegue il nostro impegno a sostegno di interventi capaci di offrire ai ragazzi coinvolti in procedimenti penali un’occasione di crescita concreta e una vera prospettiva di futuro- commentano il vicepresidente con delega alla Formazione, Vincenzo Colla, e l’assessora al Welfare e Politiche per l’infanzia, Isabella Conti-. L’obiettivo è mettere a disposizione opportunità che permettano loro di partecipare attivamente alla vita della comunità. Si tratta di percorsi essenziali per sviluppare e recuperare abilità e competenze personali, favorendo così il loro inserimento nel mondo del lavoro”.

Particolare attenzione dovrà essere data alla capacità di formare competenze utili a sostenere processi di innovazione sociale, oltre che a interventi che valorizzino la capacità di contrastare disparità di accesso, garantire modelli e modalità di erogazione inclusivi e un approccio interculturale.

Il Bando

Gli interventi che saranno selezionati dovranno concorrere a sostenere l’inclusione, promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati.

Le azioni candidate dovranno rispondere alle esigenze dei giovani e sostenerne il reinserimento sociale e lavorativo anche accompagnandoli, attraverso adeguate misure orientative, nel rientro nei percorsi educativi e formativi. In particolare, il soggetto attuatore dovrà rendere disponibili ai giovani interventi mirati e personalizzati che costituiscano risposte differenziate in funzione delle caratteristiche individuali.

Potranno essere proposte misure di orientamento specialistico e percorsi di formazione laboratoriali per i giovani ristretti nell’Istituto penale minorenni di Bologna, oltre a misure di orientamento specialistico e di accompagnamento individuale, percorsi formativi brevi, tirocini per ragazzi in area penale esterna.

Potranno candidare interventi gli enti e soggetti emiliano-romagnoli accreditati alla “formazione per l’accesso all’occupazione, continua e permanente” e in possesso dei “requisiti aggiuntivi per la realizzazione di attività rivolte specificamente a persone in condizione di svantaggio, fragili e vulnerabili o con disabilità”.

Le domande dovranno essere compilate esclusivamente attraverso l’apposita procedura applicativa web, disponibile all’indirizzo https://sifer.regione.emilia-romagna.it e dovranno essere inviate entro, e non oltre, le ore 12 del 20 gennaio 2026.