Dal 6 dicembre fino al 6 gennaio, la gioia del Natale torna ad illuminare Fiorano Modenese con il grande albero di Natale e il giardino nordico in piazza Ciro Menotti, le luminarie per le vie del centro e una nuova originale installazione natalizia di Lunati Manufacturing Ideas, dal titolo “Il mondo è nelle tue mani”.

Quest’anno l’artista Lorenzo Lunati ha realizzato una originale opera per Fiorano: un grande mappamondo luminoso, sorretto da due mani, collocato al centro della piazza. L’idea è stata concepita dal Comitato Fiorano in Festa, in collaborazione con Smaltochimica e con il patrocinio del Comune di Fiorano Modenese. “Si intitola Il mondo è nelle tue mani – ha spiegato l’artista – perché racchiude un messaggio semplice ma essenziale: ognuno di noi ha un ruolo nella cura e nel futuro del pianeta e della propria comunità”.

“In un periodo dell’anno in cui ci riscopriamo più uniti, questa installazione vuole ricordarci che i piccoli gesti quotidiani, la gentilezza, l’attenzione verso l’ambiente e verso il prossimo sono ciò che sostiene il nostro mondo. Insieme, possiamo fare la differenza.”, ha aggiunto Roberta Pè, presidente del Comitato Fiorano in Festa.

Dal 6 dicembre la sfera natalizia diventerà un punto di incontro per vivere la magia del Natale, chiunque passerà potrà lasciarsi avvolgere dall’atmosfera e scattare una foto. “Se vorrà potrà condividerla su Instagram, scrivendo una frase che rappresenti il suo piccolo dono, quello che può fare per alleggerire il peso del mondo e così partecipare ad un contest, con un premio finale”, spiega Chiara Piccinini di Smaltochimica

“Ringrazio tutti coloro che si sono impegnati per un programma così ricco e bello e anche per l’installazione che ci ricorda che, in un momento difficile come l’attuale, le cose più semplici posso riattivare le relazioni e darci un po’ di felicità“, ha sottolineato il sindaco Marco Biagini.

Tutti i sabati e le domeniche di dicembre (fino al 21), in piazza Ciro Menotti, ci saranno anche il bus di Babbo Natale per far vivere ai bambini un viaggio speciale, divertenti animazioni e musica, stand gastronomici con le specialità de La Sfoglia e mercatini con prodotti di artigianato e creativi (il 14 e 21 dicembre) a cura dell’associazione culturale Talenti.

A Spezzano, piazza Falcone e Borsellino si animerà con attività per bambini, cori gospel, Babbo Natale, mercatino, degustazioni gastronomiche, sabato 13 e 20 dicembre, organizzati dall’Associazione Fiera di San Rocco. A cui si aggiungono il torneo di pinnacolo e la tombola a Casa Corsini.

Non mancherà poi l’appuntamento atteso con la strenna natalizia: domenica 21 dicembre, alle 11, al teatro Astoria sarà presentato il 12° volume di “Mi ritorna in mente”, curato da Luigi Giuliani e Luciano Callegari.

Torna poi il Natale solidale (domenica 14/12) e un pomeriggio di giochi e laboratori in piazza per i più piccoli (sabato 13/12), a cura delle associazioni del territorio. Domenica 14 ci sarà anche la banda Flos Frugi ad allietare la piazza.

Nel programma natalizio di Fiorano Modenese ci saranno alcune belle novità: lunedì 8 dicembre l’esposizione di auto sportive lungo via Vittorio Veneto (Team la Diabla) e domenica 14 dicembre, alle 11, sul palco dell’Astoria la presentazione del libro “corale” “Fuori Sacco – quando era bello essere giornalisti”, curato dai ‘giovani’ collaboratori locali del Resto del carlino, attivi negli anni ’80-2000.

Un programma ricco di appuntamenti a cui si aggiungono le proposte delle associazioni del territorio, con mostre, letture per bambini e poesie, della parrocchia di Fiorano, gli eventi al BLA. Senza dimenticare la programmazione cinematografica con i film del momento e il tradizionale concerto di Natale presso il Centro di Via Vittorio Veneto, domenica 14 dicembre alle 17.

“Siamo soddisfatti perché le associazioni sul territorio fioranese sono attive e si danno da fare, in collaborazione con l’Amministrazione, per creare bei momenti di socialità e festa per tutta la comunità. E per questo le ringrazio.”, ha evidenziato l’assessore agli Eventi e Commercio, Sergio Romagnoli.

Il programma degli eventi in centro a Fiorano è curato dal Comitato Fiorano in Festa, le iniziative in piazza Ciro Menotti sono tutte gratuite e sostenute da Cesar Ceramiche; AAO Vivai e Azienda agricola Covili hanno allestito l’albero di Natale e il giardino nordico. Gli appuntamenti natalizi a Spezzano sono sostenuti da Pedemontana Spurghi. L’organizzazione tecnica è per entrambe le piazze di GP Eventi.

Gli appuntamenti natalizi continuano fino al 6 gennaio 2026, con spettacoli, iniziative e attività per tutti. Il programma completo è disponibile sul sito web del Comune: www.fiorano.it.

Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano.