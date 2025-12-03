<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

A Novellara la sicurezza non è solo una sirena suona nel buio, ma anche una porta che si apre al vicino, una parola scambiata sulle scale di un palazzo, un’attenzione in più verso chi ci sta accanto. È da questa idea di comunità che è nata la serata “Novellara in Rete – Controllo di vicinato e truffe”, che nei giorni scorsi ha riempito la sala del Consiglio con una partecipazione di pubblico significativa.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Novellara, è stata pensata come un momento di confronto aperto tra cittadinanza, istituzioni e Forze dell’Ordine su come difendersi dalle truffe e sul ruolo del controllo di vicinato. La partecipazione e l’attenzione con cui i presenti hanno seguito gli interventi hanno confermato quanto il tema della sicurezza, soprattutto nelle sue forme più quotidiane, sia sentito e condiviso.

Nel corso dell’incontro si è parlato di truffe porta a porta, raggiri telefonici, frodi online, ma anche di piccoli gesti di prevenzione e collaborazione che ognuno può mettere in pratica. Il pubblico ha posto numerose domande, portando esempi concreti e alimentando un dialogo vivace e costruttivo. Ne è emersa una forte disponibilità a lavorare insieme, a costruire reti di controllo di vicinato sempre più solide, a segnalare situazioni sospette e a sostenersi reciprocamente.

Sono intervenuti Simone Zarantonello, Sindaco di Novellara, Francesco Crudo, Comandante della Polizia Locale dell’Unione Bassa Reggiana, e il Maresciallo Capo Raffaele Lisbino, Comandante della Stazione Carabinieri di Novellara. Tutti hanno messo in evidenza come la collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine sia decisiva per prevenire le truffe e garantire una maggiore sicurezza sul territorio, valorizzando il senso di responsabilità condivisa.

In chiusura, il Sindaco Simone Zarantonello ha voluto ringraziare i relatori e i tanti cittadini presenti, sottolineando il valore dell’aiuto reciproco come fondamento della vita comunitaria:

“Contrastare le truffe non significa solo aumentare i controlli, ma soprattutto imparare a prendersi cura l’uno dell’altro. Quello del controllo di vicinato è un progetto che parte da lontano. Oggi possiamo contare numerosi gruppi che funzionano e danno una grossa mano al sistema di controllo del territorio. L’aiuto e la condivisione di informazioni, esperienze e timori sono la base per costruire una comunità unita. Nessuno deve sentirsi solo: è facendo rete, tra cittadini e istituzioni, che possiamo davvero proteggere e far crescere Novellara come una comunità più forte e solidale”.