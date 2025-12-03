<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Ufo, alieni e vita extraterrestre sono un mito o la realtà? Parte da questa domanda la chiacchierata dedicata a “La vita nell’Universo, la vita dell’Universo. Stelle, mondi e possibilità di vita”, in programma domenica 7 dicembre, alle 18, all’Auditorium Loria, a ingresso libero.

A guidare il pubblico tra le possibili risposte alla domanda “siamo soli nell’Universo?” sarà l’astrofisico Michele Cantiello, primo ricercatore nella sede dell’Osservatorio d’Abruzzo dell’Istituto nazionale di Astrofisica, in dialogo con Alfonso Cornia. Usando strumenti teorici, dall’ottimismo dell’equazione di Drake al pessimismo del paradosso di Fermi, si esploreranno quante possibilità abbiamo di non essere soli. E, con i più moderni strumenti astronomici, si guarderà il cielo per scoprire e studiare pianeti abitabili.

L’appuntamento fa parte della rassegna “Domeniche in scienza”, realizzata dalla Biblioteca Loria in collaborazione con l’Università per la libera età Natalia Ginzburg. L’ultima data in programma sarà domenica 4 gennaio: si parlerà del Gatto di Schrödinger, di qubit e di altre meraviglie quantistiche con la fisica Catalina Curceanu, dirigente di ricerca ai Laboratori di Frascati dell’Istituto nazionale di fisica nucleare.