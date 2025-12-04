<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un Natale che abbraccia tutta la comunità, quello che Soliera si prepara a vivere con un programma ricchissimo di iniziative che hanno preso il via il 30 novembre e che proseguiranno fino al 6 gennaio: complessivamente sono una sessantina e animeranno piazze, strade, la biblioteca e – più in generale – gli spazi culturali, oltre che i luoghi della socialità. Un calendario diffuso e vasto che trova però, domenica 7 dicembre, il suo cuore pulsante con il tradizionale appuntamento di “Auguri Soliera!”.

Fin dal mattino, le vie del centro vedranno la presenza l’Ufficio postale di Babbo Natale, dove bambine e bambini potranno scrivere la loro letterina e scattare una foto con Santa Claus; presente anche il truccabimbi natalizio e l’angolo “Babbo Natale torna a scuola”, con golosità, Stelle di Natale e bancarelle preparate dai genitori della scuola. Sempre nel centro storico sarà visitabile la mostra “A Natale regala arte”, con i lavori degli allievi della scuola di arte pittorica “Aunnuska Raimondi”, affiancata da bancarelle di artigianato e dagli spazi dedicati alle associazioni del territorio. Immancabili gli stand gastronomici: polenta e ragù in quello della Croce Blu, la friggitoria da passeggio di Arci Soliera, vini, birre e aperitivi nel banchetto di Arci Dude, vin brulé della Protezione Civile, dolci e merende natalizie a cura dell’Associazione Genitori, pasta fresca e biscotteria del Laboratorio Gastronomico Sant’Anna – frutto del progetto formativo della coop. Eortè con i detenuti della Casa Circondariale di Modena -, oltre a pinse, tigelle, cioccolata calda e aperitivi del bar Amarcode. Non mancheranno gli arrosticini con lambrusco del Bar Roma 76, gli assaggi di panettoni artigianali, anche gluten free, di Refreddo e le tisane dell’Erboristeria Mirtilla.

Quanto agli appuntamenti, al Castello Campori, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra “Tesori d’arte al Castello dal Cinquecento al Settecento”, con una visita guidata alle ore 16. Sempre il Castello ospiterà, dalle 10.30 alle 12.30, le visite guidate all’Acetaia Comunale, curate dalla Compagnia Balsamica. In piazza Lusvardi, alle 10.30 Babbo Natale arriverà a bordo di una Fiat 500 storica, per distribuire doni alle bambine e ai bambini. Alle 11 spazio alla musica con “Christmas in Rock”, le esibizioni delle band della scuola di musica di Arci Soliera. Ancora musica nel pomeriggio, dalle 15,con l’Aperitivo di Natale animato dal DJ set di Davide Sgarbi. Poi lo spettacolo itinerante “Folli folletti” (ore 11.30 e 15.30), a cura di Nadordelanuit, la presentazione del libro “Sapori di famiglia” in Castello Campori, alle ore 17 e, in contemporanea la Biblioteca Junior ospiterà “Racconti tra le stelle”, narrazione per bambine e bambini dai quattro anni.

L’intera giornata, come detto, si inserisce nel più ampio ventaglio di iniziative che porteranno la Città di Soliera a Natale e – successivamente, a Capodanno e all’Epifania. Il programma completo è disponibile sul sito del Comune di Soliera. Sponsor della rassegna natalizia sono Unicredit, Euromat e Centauro. Si ringrazia inoltre la ditta Porfirea per il contributo dato per l’installazione delle luminarie.