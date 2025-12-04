<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Dopo dodici anni Modena torna ad essere rappresentata nella Presidenza Nazionale di CNA. L’assemblea di mercoledì 3 dicembre, infatti, ha eletto come Vicepresidente l’imprenditrice Nives Canovi.

Nata a Pavullo, Nives Canovi si è poi trasferita a Soliera, dove ha costituito due imprese con una quarantina di addetti attive nel settore delle pulizie, dirette da un team di sole donne.

“Sono orgogliosa – ha commentato Canovi dopo l’elezione – di poter rappresentare Modena in sede nazionale. Cercherò di dare il mio contributo personale e quello del nostro territorio per individuare le politiche e le azioni più efficaci per le piccole e medie imprese”.

Nives Canovi arriva a questo ruolo dopo essersi impegnata a lungo nell’associazione, prima a livello territoriale e di categoria, sino ad arrivare, nello scorso mese di luglio, alla vicepresidenza provinciale.