Dopo dodici anni Modena torna ad essere rappresentata nella Presidenza Nazionale di CNA. L’assemblea di mercoledì 3 dicembre, infatti, ha eletto come Vicepresidente l’imprenditrice Nives Canovi.
Nata a Pavullo, Nives Canovi si è poi trasferita a Soliera, dove ha costituito due imprese con una quarantina di addetti attive nel settore delle pulizie, dirette da un team di sole donne.
“Sono orgogliosa – ha commentato Canovi dopo l’elezione – di poter rappresentare Modena in sede nazionale. Cercherò di dare il mio contributo personale e quello del nostro territorio per individuare le politiche e le azioni più efficaci per le piccole e medie imprese”.
Nives Canovi arriva a questo ruolo dopo essersi impegnata a lungo nell’associazione, prima a livello territoriale e di categoria, sino ad arrivare, nello scorso mese di luglio, alla vicepresidenza provinciale.