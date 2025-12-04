<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Inizialmente ancora molto nuvoloso con residue deboli precipitazioni sparse, tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata e possibile formazione di locali foschie o banchi da nebbia, dalla serata, sulle pianure orientali.

Temperature senza variazioni di rilievo con valori, per le pianure e le coste, che si attesteranno rispettivamente, in quelli minimi, tra i 6/8 gradi e, in quelli massimi, tra i 10/11. Venti prevalentemente deboli occidentali, con rinforzi sulle coste e il mare. Mare generalmente mosso.

(Arpae)