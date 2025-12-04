Inizialmente ancora molto nuvoloso con residue deboli precipitazioni sparse, tendenza ad attenuazione della nuvolosità nel corso della giornata e possibile formazione di locali foschie o banchi da nebbia, dalla serata, sulle pianure orientali.
Temperature senza variazioni di rilievo con valori, per le pianure e le coste, che si attesteranno rispettivamente, in quelli minimi, tra i 6/8 gradi e, in quelli massimi, tra i 10/11. Venti prevalentemente deboli occidentali, con rinforzi sulle coste e il mare. Mare generalmente mosso.
(Arpae)