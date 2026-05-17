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Nuvolosità variabile, con ampie zone di sereno al mattino sul settore centro-orientale. Dal pomeriggio nuvolosità localmente più compatta associata a possibili rovesci sparsi, anche a carattere temporalesco, più probabili sui rilievi e zone di pianura settentrionali.

Temperature minime senza variazioni di rilievo sul settore centro-occidentale, prossime a 9 gradi e in aumento lungo la costa, con valori attorno a 11/12 gradi. Massime in lieve aumento, con valori compresi tra i 19/20 gradi della costa e 23/24 gradi delle zone interne. Venti deboli di direzione variabile in pianura, meridionali lungo la costa e in prevalenza sud-occidentali sui rilievi, con rinforzi lungo le zone di crinale. Possibili raffiche associate ai fenomeni temporaleschi. Mare poco mosso.

(Arpae)