<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Il Questore di Bologna ha disposto la sospensione delle autorizzazioni del pubblico esercizio per la durata di 15 giorni, al fine di tutelare l’incolumità e la sicurezza dei clienti e dei cittadini.

Il bar, sito a Bologna, in via Caduti di Casteldebole, era stato sottoposto a controllo lo scorso 17 ottobre da personale dell’Arma dei Carabinieri, e in tale circostanza i Militari hanno tratto in arresto un soggetto colto in flagranza durante l’attività di spaccio. Anche in occasione di controlli precedenti personale dell’Arma dei Carabinieri aveva rinvenuto e sequestrato sostanza stupefacente occultata all’interno del bar, oltre ad aver accertato che il locale era frequentato da vari soggetti gravati da pregiudizi di polizia.

Il Questore, all’esito degli accertamenti svolti dal personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale, ha disposto la sospensione delle autorizzazioni relative all’attività per 15 giorni al fine di garantire la sicurezza della collettività.