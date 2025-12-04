<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nel pomeriggio del 2 novembre 2025, la Squadra Mobile ha tratto in arresto un cittadino marocchino classe 1993 ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, durante un servizio di Polizia Giudiziaria finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli Agenti della IV Sezione – Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno individuato un soggetto marocchino che si aggirava in modo sospetto nei pressi del parco delle Caserme Rosse, vicino ad una scuola dell’infanzia. In particolare il ragazzo marocchino si avvicinava ad un’autovettura e consegnava una dose di un grammo di cocaina in cambio di denaro. Una volta effettuata la cessione, il marocchino ritornava nel parco per poi nascondersi in un cespuglio. Immediatamente gli operatori bloccavano il soggetto, che veniva sottoposto a controllo, al cui esito veniva trovato in possesso di 255 euro in contanti. Il cittadino marocchino, irregolare sul Territorio Nazionale, e che aveva a suo carico pregiudizi specifici in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale, rapina aggravata e rissa, è stato tratto in arresto.

A questa attività si aggiunge un altro arresto, nei giorni scorsi, di un cittadino marocchino classe 1997, effettuato durante un servizio della Squadra Mobile mirato al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti, nel parco adiacente a dei campi da rugby di un Centro Sportivo di via Romita. In questo caso il soggetto marocchino entrava nel parco e si posizionava in una panchina in fondo al parco per osservare le persone in ingresso. Poco dopo gli Agenti notavano la cessione di una dose di sostanza stupefacente in cambio di denaro. Nel tentativo di fermarlo il soggetto opponeva resistenza colpendo gli Agenti, che riuscivano a bloccarlo. All’esito dei controlli l’uomo, pluripregiudicato, è stato trovato in possesso di dieci involucri di cocaina dal peso totale di 9 grammi ed è stato tratto in arresto per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti.

Infine, nella serata di ieri la Squadra Mobile procedeva all’arresto di un soggetto nigeriano del 1992 che veniva notato in via de’ Carracci mentre espelleva dal cavo orale un involucro con due dosi, una di cocaina e una di eroina, per cederlo ad un altro soggetto. L’uomo, già gravato da pregiudizi specifici, veniva prontamente fermato dagli operatori di Polizia e trovato in possesso di 170 euro in contanti. All’esito dei controlli, tratto in arresto, e verrà sottoposto a direttissima in data odierna.