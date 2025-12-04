Sabato 6 dicembre alle 18 (appuntamento in piazza Nettuno) saranno il sindaco Matteo Lepore e Luca Carboni ad accendere le luminarie di artista con le parole di “Bologna è una regola”.
La novità del Natale 2025 è stata voluta dall’Amministrazione per celebrare la nuova via Indipendenza dove i cantieri del tram procedono nei tempi e si concluderanno prima di Natale restituendo alla città una delle sue principali arterie completamente riqualificata.
Le luminarie, il cui montaggio è iniziato questa mattina all’alba (in allegato alcune foto), rimarranno esposte fino a marzo 2026.
Sabato sarà anche l’occasione per ammirare un primo tratto di via Indipendenza (tra via Goito e via Righi) già completato e che nella giornata di venerdì sarà aperto ai pedoni.