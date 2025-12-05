<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

La Polizia di Stato di Carpi ha denunciato due cittadini italiani, di 32 e 48 anni, ritenuti responsabili del reato di sostituzione di persona nell’ambito di una articolata attività fraudolenta online.

I due individui avevano creato un falso account su un portale specializzato, proponendo la vendita di veicoli industriali e utilizzando indebitamente i dati di una ditta operante nel settore.

I titolari dell’azienda, insospettiti dalle numerose chiamate ricevute per ottenere chiarimenti su annunci mai pubblicati, hanno verificato che ignoti avevano attivato un contratto per l’emissione di fatture a loro nome, indicando IBAN riferiti a conti correnti a loro del tutto estranei.

Gli agenti della Sezione Anticrimine del Commissariato di Carpi, a seguito di una puntuale e capillare attività investigativa, sono risaliti ai numerosi acquirenti che, da diverse regioni d’Italia, avevano avuto contatti con i truffatori. Questi ultimi avevano emesso, in maniera illecita, fatture intestate alla società legittima per un importo complessivo di circa 50.000 euro.

I successivi accertamenti bancari hanno consentito di identificare gli autori del raggiro, entrambi già gravati da precedenti specifici.