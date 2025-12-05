<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Un libro, un giocattolo, un album da colorare o persino un biglietto di uno spettacolo teatrale da regalare ai bambini e alle bambine di San Lazzaro: torna anche quest’anno “Il Dono Sospeso”, l’iniziativa solidale promossa dall’Amministrazione comunale per offrire un Natale più sereno alle famiglie che stanno attraversando un momento di difficoltà. Per partecipare sarà sufficiente acquistare, nei negozi che hanno aderito alla campagna, libri, giocattoli, album e colori, mattoncini per costruzioni, giochi di società o biglietti teatrali adatti a bambine e bambini nella fascia d’età 0-13 anni. Il Comune provvederà poi a raccogliere tutto il materiale donato e a distribuirlo alle famiglie seguite dai servizi sociali e dall’emporio solidale Amalio.

“Riproporre per il sesto anno consecutivo questa iniziativa significa dare continuità a un gesto semplice ma dal grande valore – afferma l’Assessora al Welfare, alle Politiche sociale e Contrasto alle diseguaglianze Marina Malpensa –. Grazie alla generosità della nostra comunità, ogni dono lasciato nei negozi che aderiscono all’iniziativa diventa un segno concreto di vicinanza verso chi sta vivendo un periodo difficile. Quest’anno, inoltre, sarà possibile regalare anche un biglietto del teatro, un modo per offrire ai più piccoli non solo un oggetto, ma un’esperienza di bellezza e cultura. Ringrazio fin d’ora tutte le attività che hanno scelto di partecipare con entusiasmo: è grazie a loro e ai cittadini che lo spirito autentico del Natale prende forma, fatto di solidarietà e attenzione agli altri”.

L’iniziativa prenderà il via già da oggi, venerdì 5 dicembre, e si concluderà nei giorni immediatamente precedenti al Natale, così da consentire la raccolta del maggior numero possibile di doni.

Di seguito i punti vendita della città che hanno già aderito alla campagna ( elenco in aggiornamento e sempre disponibile sul sito del Comune ):

Squilibrai – Via Roma 24

– Via Roma 24 Il Quadrifoglio – Via Emilia 138

– Via Emilia 138 Lo Sterlino – Via Emilia 236

– Via Emilia 236 Buffetti – Via Caselle 3

– Via Caselle 3 Libroverso 42 – Via Repubblica 42

– Via Repubblica 42 Edicola Jussi – Via Jussi 3

– Via Jussi 3 Edicola Kennedy – Via Kennedy 19

– Via Kennedy 19 Edicola Ponticella – Via Edera 45

– Via Edera 45 Edicola Cicogna – Via Donini 63

– Via Donini 63 Merceria Ponticella – Via Edera 43

– Via Edera 43 ITC Teatro – Teatro dell’Argine – Via Rimembranze 26