Torna lunedì, 8 dicembre, l’ormai tradizionale appuntamento con la posa di un mazzo di fiori alla statua della Madonna posta sul “Campanone”.
In occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, infatti, la Città di Sassuolo onorerà la Beata Vergine Maria posta sul campanone di piazza Garibaldi adornandola di fiori.
Lunedì 8 dicembre, a partire dalle ore 11, in piazza Garibaldi, si inizierà con il saluto del Sindaco per poi proseguire con la preghiera di lode e affidamento alla Beata Vergine Maria e la posa dei fiori ad opera dei Vigili del Fuoco.
La cerimonia sarà allietata dal Coro Parrocchiale dell’Oratorio Don Bosco – OdBand, Direttrice Chiara Sardisco.
Sarà presente la delegazione di UNITALSI Sottosezione di Sassuolo.