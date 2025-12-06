<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è tenuta oggi, poco dopo le 18, l’ormai tradizionale cerimonia d’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie di piazza Garibaldi che ha ufficialmente avviato il periodo natalizio in città. L’accensione è stata accompagnata dai saluti del sindaco, della presidente dell’associazione Sassuololtre Federica Casoni e dalla musica natalizia di Matteo Camellini e Catriel Falcotti.

Il momento di festa è stato preceduto dal mercatino di Antiquariato & Vintage sempre in piazza Garibaldi, dalla “Caccia al tesoro di Natale”, per i più piccoli al Villaggio di Babbo Natale in piazza Martiri Partigiani e dalla lettura animata natalizia dai 4 agli 8 anni a cura di Librarsi presso la Biblioteca Leontine.

Per tutta la giornata e fino al 18 gennaio, in piazzale Della Rosa è poi in funzione “Sassuolo on Ice”: la pista di pattinaggio aperta dalle 10,45 alle 13 e dalle 15 alle 21.