“Esprimo vicinanza all’uomo aggredito in via Bentini, alla sua famiglia e a tutta la sua comunità colpita da questo episodio di violenza vile che condanniamo con fermezza” .

Così il Sindaco di Bologna Matteo Lepore dopo l’aggressione, l’altro pomeriggio in città, di un 52enne disabile, accerchiato da cinque balordi nei pressi della fermata dell’autobus di via Bentini in zona Corticella, deriso, insultato e colpito con schiaffi e un pugno. Sono intervenuti alcuni residenti che hanno allertato i carabinieri.

“Di fronte a questo grave episodio voglio rivolgere un ringraziamento ai cittadini che sono intervenuti allertando i carabinieri e a quanti con affetto e grande spirito di comunità si stanno stringendo attorno alla vittima. Sono sicuro che le forze dell’ordine riusciranno presto ad individuare i responsabili.

A Bologna non ci sia spazio per la mancanza di rispetto e la violenza”.