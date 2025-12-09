<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Sabato 13 dicembre, celebrando la giornata dedicata a Santa Lucia, protettrice della vista, l’Associazione I.A. Academy, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS – APS Sezione Territoriale di Reggio Emilia e con l’associazione Nessuno è Escluso, è lieta di presentare il musical inclusivo “Occhi di stelle: i custodi della luce”, scritto e diretto da Isabelle Adriani.

L’evento si terrà alle ore 21:00 presso il Teatro San Prospero, in Via Guidelli n. 5 a Reggio Emilia.

Questo progetto rappresenta un esempio concreto di arte e inclusione, unendo sullo stesso palco interpreti vedenti e non vedenti in un racconto poetico e luminoso sul potere della visione interiore e della solidarietà. Attraverso musica, canto e danza, “Occhi di stelle” celebra la luce che ciascuno porta dentro di sé, invitando il pubblico a guardare oltre le apparenze per scoprire la vera essenza delle persone.

“Il corso di teatro dei nostri soci è iniziato a gennaio e, parallelamente, molti di loro stanno partecipando a corsi di canto e dizione. – spiega Giuseppe Riva, Presidente della Sezione Territoriale UICI di Reggio Emilia – Esperienze artistiche come queste sono fondamentali per le persone non vedenti o ipovedenti: permettono di esprimere la propria creatività, sviluppare fiducia in sé stessi e interagire attivamente con la comunità. Un sentito ringraziamento a Isabelle Adriani, che si è dedicata con straordinaria passione e sensibilità alla realizzazione di questo progetto così importante per la nostra Associazione. Invito i nostri concittadini a trascorrere con noi la serata di Santa Lucia.”

Isabelle Adriani

Il musical porta la firma di Isabelle Adriani, attrice, cantante, scrittrice e studiosa del mondo delle fiabe. Laureata in Storia presso l’Università degli Studi di Perugia, con una tesi dedicata alla fiaba, ha pubblicato diversi libri sul tema, tra cui “The DNA of Fairy-Tales” e “La vera storia di Cenerentola” (prefazione di Valerio Massimo Manfredi). Con la sua I.A. Academy, Adriani promuove da anni laboratori e spettacoli incentrati sulla recitazione cinematografica e sull’inclusione sociale, diffondendo un messaggio di bellezza, empatia e conoscenza interiore.

Informazioni e prenotazioni

E-mail: info.isabelleadrianiacademy@gmail.com

Tel.: 346 8093711