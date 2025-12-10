Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 12 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Castel San Pietro, in uscita per chi proviene da Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Imola, al km 50+100, o di Bologna San Lazzaro, al km 22+200.
Per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 00:00 alle 6:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Bologna Fiera, in uscita per chi proviene dalla A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Arcoveggio, sulla A13 Bologna-Padova, o alla stazione di Bologna San Lazzaro, sulla stessa A14.
Sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: dalle 21:00 di venerdì 12 alle 5:00 di sabato 13 dicembre, sarà chiuso lo svincolo che dall’uscita della stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto, immette sulla SS9 via Emilia, verso Modena. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo di San Giovanni in Persiceto.
Dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 dicembre, sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita per chi proviene dalla stazione di Bologna Borgo Panigale, sulla A14 Bologna-Taranto. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo SS9 via Emilia.