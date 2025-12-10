<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Si è svolta questa mattina nel parco di Villa Gandini a Formigine, nei pressi dell’area giochi, la piantumazione di undici nuove piante grazie al contributo dell’azienda ceramica Unicomstarker. Gli alberi (querce, tigli e aceri campestri) messi a dimora sono specie autoctone che garantiranno ombreggiamento nelle stagioni più calde valorizzando uno degli spazi più frequentati dalle famiglie.

L’intervento rientra nel programma annuale di ampliamento e manutenzione del patrimonio arboreo cittadino, che nelle prossime settimane proseguirà con nuove messe a dimora, tra cui quelle previste in via Mazzini, dove saranno piantati dodici alberi a carico del Comune in sostituzione puntuale di piante rimosse dalla medesima via per motivi di sicurezza, come annunciato anche in Consiglio comunale. Nello stesso percorso di attenzione costante al verde pubblico si inserisce anche l’avviso recentemente pubblicato per la ricerca di uno sponsor che si occupi della progettazione, dell’allestimento e della cura dell’area verde posta all’interno della rotatoria tra via Pio Donati, via Ghiarola e via per Sassuolo. In quel punto sorgeva una quercia, abbattuta nei mesi scorsi a causa di un fungo che ne aveva compromesso le radici rendendola pericolosa per la sicurezza; l’amministrazione ha scelto di intervenire rapidamente per restituire qualità paesaggistica alla rotatoria. Lo sponsor selezionato dovrà privilegiare soluzioni basate su essenze autoctone e potrà predisporre un cartello di sponsorizzazione. Le proposte dovranno essere inviate alla Formigine Patrimonio Srl, all’indirizzo PEC formiginepatrimoniosrl@pec.it, entro il 9 gennaio. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Comune.

L’assessora ai parchi e alle aree naturalistiche Giulia Malvolti sottolinea come l’impegno sul verde rappresenti una priorità per l’amministrazione: “Il verde è un patrimonio essenziale per la nostra comunità. Oggi Formigine può contare su oltre 926mila metri quadrati di aree verdi, pari a quasi ventisette metri quadrati per abitante. Lo scorso mese abbiamo piantato 226 alberi dedicati ai nati del 2024 e sono state da poco sostituite, grazie all’intervento della società Mutina Arborea, le alberature della Tangenziale Sud che non avevano attecchito. La donazione di Unicomstarker rende il parco di Villa Gandini ancora più accogliente e contribuisce a creare zone d’ombra preziose per le famiglie. Gli alberi migliorano la qualità dell’aria, mitigano le temperature, riducono l’inquinamento acustico e rendono gli spazi più piacevoli da vivere. Anche per questo la collaborazione tra pubblico e privato è fondamentale: lo dimostra l’iniziativa di oggi come l’avviso per la sponsorizzazione della rotatoria di via Pio Donati, strumenti che consentono di arricchire il territorio e di prendersene cura in modo condiviso”.