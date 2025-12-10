<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Ieri mattina, la Polizia di Stato di Modena ha proceduto, in esecuzione del provvedimento di trattenimento del Questore, all’accompagnamento di un cittadino nigeriano di 40 anni presso il CPR – Centro Rimpatri di Torino, da dove verrà definitivamente rimpatriato nei prossimi giorni.

L’uomo è stato rintracciato a seguito di una segnalazione per persona molesta in un negozio, dagli agenti del Commissariato di P.S. di Sassuolo. Privo di documenti di riconoscimento, è stato posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione che, accertatane l’irregolare presenza sul territorio nazionale, ha istruito le pratiche per la sua espulsione.