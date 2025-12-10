Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo la presenza di nubi basse, foschie o nebbie in sollevamento o dissolvimento nelle ore centrali della giornata e di nuovo in formazione dalla sera.
Temperature in lieve aumento nei valori minimi delle zone pianeggianti e compresi, pressoché ovunque, tra i 2 e i 6 gradi; massime senza variazioni di rilievo, o in lieve diminuzione sulle zone di pianura e la costa, ove si attesteranno sugli 8/10 gradi. Venti deboli di direzione variabile. Mare quasi calmo o poco mosso.
(Arpae)