<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a915a791&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=91&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a915a791' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=aced3c03&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=92&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=aced3c03' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3b1439b&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=93&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3b1439b' border='0' alt='' /></a>

<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=ae866054&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=107&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=ae866054' border='0' alt='' /></a>

Anche quest’anno sotto l’albero di Natale della Pediatria del Policlinico di Modena sono arrivati i doni dell’Associazione Giovani Diabetici. Sono circa cinquanta i pandori che sono stati destinati ai bambini ricoverati e che questa mattina, venerdì 12 dicembre, sono stati consegnati dal presidente Daniele Bandiera e dalla vicepresidente Elena Benzi. Gli ospiti sono stati accolti dal Direttore del Dipartimento Materno Infantile e della Chirurgia Pediatrica, Dottor Pier Luca Ceccarelli, dalla Direttrice della Pediatria, Professoressa Barbara Predieri, e dal responsabile dell’Oncoloematologia Pediatrica, Dottor Giovanni Palazzi. Con loro anche le rappresentanti della Scuola Ospedaliera Giacomo Grossi e dello Spazio Incontro.

L’Associazione Giovani con Diabete di Modena O.D.V. è un’associazione senza scopo di lucro, costituita per dare supporto, con spirito solidaristico, alle famiglie che debbano curare, sostenere e dare aiuto a giovani colpiti da diabete. Collabora con la Pediatria del Policlinico con diversi progetti, tra cui i campi scuola per imparare a convivere con il Diabete di Tipo 1.

«Vogliamo essere vicini alle persone meno fortunate che devono trascorrere le feste in ospedale – ha commentato Daniele Bandiera – per far sentire loro la nostra vicinanza con un pensiero».