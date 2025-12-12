<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

Nei giorni scorsi il Sassuolo Calcio ha presentato il Calendario ufficiale 2026 realizzato insieme al Canile e Gattile intercomunale “Punto&Virgola” di Formigine–Magreta, un progetto che unisce sport, territorio e impegno sociale dando così continuità l’iniziativa avviata nel novembre 2024.

Protagonisti degli scatti sono stati i cani e i gatti attualmente ospiti della struttura, ritratti accanto ai calciatori e alle calciatrici delle Prime Squadre neroverdi.

Il calendario rientra nell’iniziativa “Un gol a quattro zampe”, nata con l’obiettivo di promuovere l’adozione di animali abbandonati o maltrattati. Attraverso contenuti fotografici e video realizzati con il coinvolgimento dei giocatori e delle giocatrici, il progetto ha raccontato le storie dei tanti animali in attesa di una seconda possibilità e di una nuova famiglia.

Durante la stagione 2024/25, l’iniziativa ha contribuito a favorire numerose adozioni e ha generato una forte risposta da parte del pubblico, aumentando la sensibilità su un tema di grande attualità sociale.

Per proseguire e amplificare il progetto, il Club ha scelto di realizzare un calendario dedicato agli ospiti del canile-gattile che ancora cercano una famiglia. Ogni mese un binomio speciale, un animale e un volto neroverde che, mettendosi in gioco con entusiasmo, hanno voluto sostenere il progetto e diffondere un messaggio di cura e responsabilità.

L’intero ricavo proveniente dalla vendita del calendario sarà devoluto in beneficenza all’Associazione 4 Zampe per l’Emilia ODV, che si occupa delle attività di cura, accoglienza e recupero degli animali presenti nella struttura Canile e Gattile “Punto&Virgola” di Magreta (MO).

A promuovere l’iniziativa l’Associazione nazionale LAV, partner d’eccezione che da quasi 50 anni lavora per l’affermazione dei diritti animali e combatte ogni forma di sfruttamento animale, e Chico, il cagnolino che con le sue avventure e i suoi simpatici video ha conquistato grandi e piccini ed è ormai entrato a far parte della famiglia neroverde.

Il calendario, disponibile in doppio formato, è in vendita al costo di 15,00 euro per la versione da muro e 10,00 euro per la versione da tavolo. Sarà possibile acquistarlo presso il Sassuolo Official Store di Piazza Giuseppe Garibaldi 15, a Sassuolo, e sullo Store online ufficiale del club: store.sassuolocalcio.it

Fai anche tu un gesto semplice che può trasformarsi in una nuova opportunità di vita per molti animali in attesa di una famiglia.