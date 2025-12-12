<a href='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/ck.php?n=a3a7df73&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE' target='_blank'><img src='//adv.ilsassolino.it/adv/www/delivery/avw.php?zoneid=89&cb=INSERT_RANDOM_NUMBER_HERE&n=a3a7df73' border='0' alt='' /></a>

L’Unione Tresinaro Secchia potenzia ulteriormente il proprio sistema di videoserveglianza, già oggi uno dei più efficienti e capillari dell’Emilia-Romagna. Nel corso della seduta di martedì 9 dicembre, la Giunta dell’Unione ha infatti deliberato l’approvazione del progetto di installazione di ulteriori 24 telecamere OCR (Optical character recognition) dedicate alla lettura targhe, distribuite in 22 postazioni (4 per ogni comune: Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano).

L’intervento, dal valore complessivo di 380.000 euro, nasce con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza urbana, migliorare le attività di prevenzione e controllo del territorio e sostenere in modo più efficace il lavoro della Polizia locale e delle forze dell’ordine. A queste risorse, interamente finanziate dall’Unione Tresinaro Secchia grazie all’avanzo di bilancio, si aggiungeranno ulteriori 85.000 euro finanziati dal Ministero dell’Interno e confermati dal prefetto Cocciufa in sede di Comitato Ordine e Sicurezza per l’implementazione di sistemi di videosorveglianza attraverso telecamere di contesto che rafforzeranno il livello di sicurezza urbana, nonché il controllo del territorio nelle aree più esposte a fenomeni di criminalità, microcriminalità e degrado.

Un sistema avanzato a supporto della sicurezza dei cittadini:

le nuove telecamere, dotate di tecnologia Ocr evoluta, consentiranno di monitorare i principali assi viari e gli accessi ai centri abitati 24 ore su 24; individuare i transiti di veicoli rubati o sospetti e generare segnalazioni in tempo reale; supportare le indagini in caso di eventi criminosi attraverso registrazioni e database dedicati; contribuire allo studio della viabilità e dei flussi di traffico attraverso report avanzati, migliorare la percezione di sicurezza e la tutela del patrimonio pubblico e privato.

Il sistema prevede il collegamento diretto alla Centrale operativa della Polizia locale unificata, dove sarà installato un registratore digitale video (NVR) per la gestione dei dati. La trasmissione delle immagini avverrà tramite rete Lepida, connessioni 4G o sistemi wireless dedicati.

Le 24 nuove telecamere, nelle 22 postazioni individuate, coprono snodi e accessi strategici del territorio dell’Unione Tresinaro Secchia, garantendo un controllo puntuale delle principali direttrici.

Il progetto, fortemente voluto dai sindaci dell’Unione, rappresenta un investimento strategico e un passo importante verso una gestione più moderna, coordinata ed efficace della sicurezza urbana. L’adozione di tecnologie evolute permette infatti all’Unione Tresinaro Secchia di dotarsi di strumenti in linea con le migliori pratiche nazionali in materia di controllo del territorio e prevenzione.

Il nuovo intervento andrà a potenziare un sistema tra i più evoluti della regione che, già oggi, dispone di 280 videocamere per il cosiddetto rilevamento di contesto, utili anche per identificare eventuali responsabili di reati, e 40 telecamere ad alta definizione per il rilevo delle targhe, anche in condizione notturne o di scarsa visibilità, collegate alle banche dati di Ministero dell’Interno e Motorizzazione Civile, che consentono di accertare immediatamente irregolarità, come mancata assicurazione o revisione, oppure veicoli rubati o sospetti. Il nuovo Comando di Polizia locale unificata, inaugurato a febbraio 2024, dispone di un videowall a parete di 12 metri quadrati, costantemente visionato da un operatore, in grado sia di visualizzare contemporaneamente un grande numero di telecamere sia di mappare il territorio in tempo reale.